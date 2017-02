Les pensions perdran un 7% de poder adquisitiu en cinc anys

És la previsió de José Luis Escrivá, president de l'Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)

José Luis Escrivá, president de l'Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) considera que les pensions perdran un 7% de poder adquisitiu en el període 2013-2022. Es tracta d'un càlcul basat en el fet que tots els organismes situen l'índex de preus al consum (IPC) en l'1,8% des de l'any vinent. Així, la despesa en pensions s'estabilitzarà al voltant del 10,5% del producte interior brut (PIB).



Amb l'evolució dels ingressos i les despeses de la Seguretat Social els pròxims anys, Escrivá considera que les pensions no es revaloraran per sobre del mínim previst del 0,25%. L'autoritat fiscal també preveu que aquest any no es compleixi l'objectiu de dèficit de la Seguretat Social que el Govern espanyol ha fixat en l'1,4% i considera, en canvi, que pot acabar pujant unes tres dècimes, fins a l'1,7%.



José Luis Escrivá ha comparegut aquest dimecres a la comissió del Pacte de Toledo per explicar un escenari d'evolució del sistema de previsió de les pensions tenint en compte els factors demogràfics i d'ocupació. Aquest escenari ha estat qualificat per Escrivá com «d'incertesa» i ha lamentat que totes les previsions demogràfiques realitzades pels organismes oficials els anys anteriors hagin estat equivocades, donat que s'havia previst una població major del que existeix actualment.