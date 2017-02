Els estudiants de secundària mantenen la vaga pel 9 de febrer

El professorat la va desconvocar després de l’acord amb el Govern que permetrà ampliar la plantilla en 5.500 docents

Actualitzada 08/02/2017 a les 17:13

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha anunciat que manté la convocatòria de vaga per al 9 de febrer. Tot i que el professorat va desconvocar l’aturada després d’arribar a un acord amb el Departament d’Ensenyament que permetrà incorporar 5.500 docents més a la plantilla, els estudiants han subratllat que tenen demandes pròpies «que encara no s’han resolt». Per exemple, indiquen que la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l’Educació (Lomce per les sigles en castellà) comporta una disminució de les funcions executives dels consell escolars i, per tant, una «pèrdua de democràcia interna». També critiquen que elimina assignatures com Educació per la Ciutadania i «introdueix el caràcter avaluable de la religió».



Altres crítiques a la Lomce és que «fomenta l’esperit emprenedor» entre els alumnes «des de ben petits» o que comporta la «recentralització» del currículum. O que aposta per la competitivitat entre centres en lloc de per la cooperació. Els estudiants tampoc estan d’acord amb la perspectiva lingüística de la llei, «una invasió i un atac frontal» al català, segons diuen, o que s’introdueixin proves estandarditzades i obligatòries en diversos moments del procés d’escolarització per crear «un procés selectiu entre els estudiants que poden arribar a una determinada meta i els que no». També estan en contra que la llei financi amb recursos públics escoles que segreguen per raó de sexe, una situació que, diuen, fomenta les «desigualtats». Finalment també es critica que la Lomce «no fa cap al·lusió i en conseqüència, invisibilitza» les diversitats d’identitat de gènere i sexuals en l’àmbit educatiu.



Els estudiants han convocat concentracions a diversos indrets del país com ara Barcelona, Tarragona, Lleida, Mataró, Valls, Santa Coloma de Gramenet, Igualada o Berga. Cal recordar que el 9 de febrer era la data que havien triat també el professorat de primària i de secundària per fer vaga en el marc de la reclamació de millores de les seves condicions laborals, però finalment l’aturada s’ha desconvocat per l’acord amb el Departament d’Ensenyament que permetrà incorporar 5.500 docents a la plantilla.