El Suprem fixa per al 27 de febrer l'inici del judici a Homs pel 9-N

El tribunal accepta que Mas declari com a testimoni però rebutja que hi facin Rajoy, Catalá, Pérez de los Cobos i Torres-Dulce

Actualitzada 08/02/2017 a les 14:24

El Tribunal Suprem ha fixat per al 27 de febrer la data d'inici del judici a l'exconseller de Presidència i actual diputat del PDeCat al Congrés, Francesc Homs, pel procés participatiu del 9-N. La previsió és que el judici duri tres dies. El tribunal ha rebutjat que el president espanyol, Mariano Rajoy, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, el president del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, i l'exfiscal general de l’Estat Eduardo Torres-Dulce compareguin com a testimonis al judici, per no tenir "cap enllaç amb l'objecte del procés". En canvi, sí declararà com a testimoni l'expresident Artur Mas. El Suprem ha acceptat totes les proves demanades per la Fiscalia.