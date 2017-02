L'SGAE reclama diners a l'organització d'un cross amateur per la música que posen

L'entitat va enviar una carta a l'organització de la prova, i aquesta la va respondre d'una manera curiosa

Actualitzada 07/02/2017 a les 20:45

L'organització del 'Circuito de Cross Bierzo Deportivo', una prova que té lloc a Ponferrada el 12 de febrer, a la província de Lleó, va rebre una carta de l'SGAE que els reclamava diners per la música que es posava durant el certamen: «Li recordo l'obligatorietat per llei de comptar amb les llicències pertinents» pel que fa a la «reproducció audiovisual o musical» durant la prova, els demanava l'escrit de la societat dirigida per José Miguel Fernández Sastrón. L'organització del cross no va dubtar en respondre a la carta d'una manera irònica i crítica a la vegada.L'escrit realitzat pels segons s'ha tornat viral, i convida els membres de l'SGAE a participar al cross «perquè anem fluixos d'inscripcions», demana l'assistència d'algun dels artistes de la societat a la competició per tal de posar-hi la música «i reunint entre tots una mica de calderilla potser podem pagar-li a vostè un cafè, al qual està convidat el dia 12», i també sol·licita si podrien cedir «un parell de trofeus per entregar als guanyadors de la prova. Ens valen discs d'or o grammys que tinguin escampats i que no hagin d'utilitzar».Finalment, l'organització de la prova conclou l'escrit assegurant que el dia del cross, el 12 de febrer, la prova tindrà lloc amb normalitat. «I que si no hi ha música, cap problema, piquem de mans, toquem les castanyoles o el que faci falta», acaba la carta, que es pot llegir a continuació.