A judici per tallar-li la cara amb tasses de café trencades

Els dos investigats van agredir a la víctima arran d'una discussió pel pagament d'uns cafès

Redacció

Actualitzada 07/02/2017 a les 19:38

Dos ciutadans de nacionalitat marroquina s'asseuran aquest proper dimarts dia 7 de febrer, a la banqueta de l'Audiència de Segòvia, acusats d'un suposat delicte de lesions contemplat en el Codi Penal. La Fiscalia de Segòvia demana l'obertura del judici oral i sol·licita quatre anys de presó pels dos investigats, que van agredir a una tercera persona arran d'una discussió pel pagament d'uns cafès.



Els fets es remunten a octubre de 2015 i van ocórrer en un establiment de Boceguillas. Segons l'escrit d'acusació provisional del fiscal, els dos acusats van discutir amb una altra persona que els exigia l'abonament d'uns cafès. La batussa va anar creixent i la tensió «va degenerar en una agressió en la qual tots dos acusats, actuant de forma conjunta i simultània, van colpejar» a la víctima. El ministeri també precisa la presència de dues persones més que, pel que sembla, es van sumar a la pallissa. No obstant això, assenyala que no han estat identificades. L'escrit indica que els atacants «li van tallar la cara amb trossos de plats o tasses trencades i li van trepitjar la cara contra el sòl».



Com a conseqüència dels cops, la víctima va sofrir una ferida de quinze centímetres a la part dreta de la cara i una altra per sota del mentó, a més de contusions vàries que li van impedir fer les seves ocupacions habituals durant deu dies.



La Fiscalia demana una pena de quatre anys de presó per a cadascun dels dos investigats per un suposat delicte de lesions. També demana que «en tot cas» s'imposi als acusats la prohibició d'acostar-se a menys de 200 metres de l'agredit i del lloc dels fets durant cinc anys. «La pena de presó haurà de ser substituïda, conforme a l'establert en l'article 89 del Codi Penal, per l'expulsió del territori nacional per un temps de sis anys», afegeix la petició traslladada pel fiscal, qui també demanda una indemnització conjunta de 600 euros per les jornades d'incapacitat.