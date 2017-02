El Ministeri d'Interior informa als ciutadans perquè no caiguin 'al parany'

Actualitzada 06/02/2017 a les 19:48

Oooootra vez Vuelven los falsos concursos para ganar un coche por un like en Facebook ¡¡SON SORTEOS FALSOS!! #NoPiques pic.twitter.com/iN74QQodlA — Ministerio Interior (@interiorgob) 6 de febrer de 2017

El Ministeri de l'Interior, a través del seu compte de Twitter, alerta a la ciutadania sobre els concursos de Facebook que sortegen cotxes: «Són falsos», informa la institució. Aquests concursos demanen als usuaris de la xarxa social que posin un like a la pàgina en qüestió per poder participar a sortejos que solen tenir com a premis cotxes d'una gamma força alta. Però els sortejos són inexistents i les pàgines, que solen dur noms de marques automovilístiques, són perfils falsos.