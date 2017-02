Acusat de perforar les rodes d'una ambulància

El personal facultatiu es va trobar tres pneumàtics danyats mentre atenia una urgència

Agències

Actualitzada 06/02/2017 a les 22:43

La Guàrdia Civil de la Regió de Múrcia ha detingut un individu acusat de perforar presumptament les rodes d'una ambulància al municipi de Cieza, Múrcia, impedint d'aquesta manera el trasllat d'un pacient en estat greu a l'hospital, segons van informar fonts de la Benemérita en un comunicat.



La detenció s'ha produït en el marc de l'operació 'Urgències' dirigida a esclarir un delicte greu de danys a aquesta ambulància a Cieza, que s'ha saldat amb la detenció d'aquesta persona i amb la recerca d'una altra, ambdues com a presumptes autores dels fets. El passat dijous dia 2 de febrer, la Benemérita va iniciar aquesta recerca després de ser alertada que una ambulància havia estat danyada intencionadament mentre atenia una urgència a Cieza.



Pel que sembla, el vehicle amb la seva dotació es trobava al Centre de Salut Oest de Cieza per traslladar a un malalt en estat greu que sofria un bloqueig auriculo-ventricular de segon grau (angina de pit). En sortir del centre de salut amb el pacient, el personal facultatiu es va trobar que l'ambulància prevista per traslladar al malalt havia estat danyada intencionadament en tres dels seus quatre pneumàtics, la qual cosa li impedia continuar amb les seves comeses. Davant la greu situació d'emergència es va sol·licitar de forma prioritària, a través del Centre de Coordinació d'Emergències 112 de la Regió de Múrcia, l'enviament d'una UME amb seu a Molina de Segura perquè traslladés al pacient a un hospital de la capital, un trajecte durant el qual aquest vehicle va ser escortat per agents de la Guàrdia Civil fins a la seva arribada a la destinació prevista.



Els investigadors van efectuar una inspecció tècnica al vehicle que va permetre constatar que s'havien perforat tres dels quatre pneumàtics de l'ambulància de forma intencionada, per la qual cosa es va continuar amb l'obtenció d'indicis per identificar als autors.