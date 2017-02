Troba una granada de mà i la porta a l'Ajuntament, el que obliga a actuar els Tedax

Possiblement de la Guerra Civil, l'artefacte podria haver esclatat i per això la policia va acordonar la zona

04/02/2017

Un jove de poc més de vint anys es va presentar a les deu de la nit d’aquest passat divendres a l’Ajuntament de Santander amb una bossa de plàstic en la qual portava una granada de mà. Després de trobar l’artefacte explosiu als voltants de l’església de la localitat de Peñacastillo es va presentar a casa seva i els la va ensenyar als seus pares. Quan va entrar per la porta, els pares del noi el 'van convidar' a treure del domicili la granada de mà, que malgrat estar plena de fang i desgastada pel pas del temps podia explotar en qualsevol moment.



Així que el jove, en lloc d’avisar la Policia, va posar la granada en una bossa i es va presentar a la garita policial de l’entrada nord de l’Ajuntament, al costat de l'Ajuntament. L’agent que vigilava en aquell moment la 'porta del darrere' del Consistori no va tardar a reaccionar i demanar reforços. Ràpidament es va treure l’artefacte de l’edifici públic, es va acordonar la zona per evitar possibles danys en cas d’explosió i es va avisar als especialista en el maneig d’explosius de la Policia Nacional. Els Tedax van acudir ràpidament i es van emportar immediatament la granada, una possible relíquia de la Guerra Civil.



Cada cert temps apareix alguna antigalla d’aquest tipus enterrada i el missatge dels especialistes és sempre el mateix: «No tocar, no moure i trucar». Sens dubte, posar-lo en una bossa de plàstic, passejar-se amb això per tota la ciutat i entregar-lo en l’Ajuntament, no és el millor 'modus operandi'.