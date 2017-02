Sanitat ordena reitrar més de 4000 vacunes antial·lèrgiques

Els medicaments han estat fabricats pel laboratori madrileny Euro Far Alergi, que ja va protagonitzar un altre episodi similar el passat desembre

Actualitzada 03/02/2017 a les 19:10

Bacterianes subcutànies.

Autovacunes bacterianes subcutànies.

Vacunes bacterianes d'aministración oral/sublingual, nasofaríngea.

Autovacunas bacterianes administració oral.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat retirar del mercat més de 4.000 vacunes antial·lèrgiques per «l'incompliment de normes de correcta fabricació», la qual cosa impedeix a les autoritats «garantir la qualitat» de les mateixes. L'alerta farmacèutica és de classe 1, sent aquesta la que es correspon amb un possible risc més elevat. «En principi, el risc que podria comportar l'administració dels productes afectats a un pacient seria essencialment la possibilitat d'aparició d'una infecció local», expliquen des de l'AEMPS.Jesús Aguilar, president del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, ha assegurat al diari El Confidencial que ja han ordenat «en cascada a tots els Col·legis Farmacèutics» que retirin els medicaments, complint així l'exigit per Sanitat. «Es tracta de vacunes individualitzades i elaborades a la mesura de cada persona que presenten al·lèrgies molt específiques: pot ser a determinades bacteris i antígens com a la pols, àcars, pèl d'animals...» explica l'expert.Els medicaments han estat fabricats pel laboratori madrileny Euro Far Alergi, una empresa que ja va protagonitzar un altre episodi similar el desembre passat, quan la AEMPS va concloure que l'esterilitat de dos dels seus productes antial·lèrgics, Alergol Depot i Alergopol, no estava assegurada. Lots d'ambdues bovines tornen a aparèixer en la llista publicada aquest dijous, però en aquesta ocasió també s'ordena la retirada d'altres medicaments d'aquest laboratori:Preguntat sobre la trajectòria d'aquest laboratori, Aguilar prefereix no entrar a valorar els seus productes «Respecte a si l'empresa és reincident, correspon a la AEMPS, que té les competències, adoptar les mesures que estimi necessàries, si escau». Fonts de l'agència assenyalen al seu torn que «l'alerta es deu a actuacions derivades de l'anterior», però no aprofundeixen en les raons per les quals han ordenat la retirada de les vacunes.