Moren un home i el seu bebè en llançar-se per una finestra d'un hospital de Madrid

Actualitzada 03/02/2017 a les 15:57

Un home i la seva filla d'un any han mort aquest divendres, 3 de febrer, quan el primer s'ha llançat amb la petita des d'una finestra de l'hospital La Paz de Madrid. Segons han confirmat fonts de la investigació, el succés ha ocorregut sobre les nou del matí, quan els pares han anat a l'hospital a visitar a la nena, que estava ingressada.



Per motius que encara es desconeixen, el pare ha agafat a la menor i s'ha llançat des d'una finestra, a una altura d'uns quatre pisos, a un pati interior, per la qual cosa tots dos han mort. L'home, Vladimir V., de 27 anys i d'origen xilè, té antecedents per maltractament, tot i que no ha estat precisat si les denúncies són recents i de la seva dona actual o de relacions sentimentals anteriors.