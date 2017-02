Els grups parlamentaris celebren la unitat entorn a l'agenda catalana pel Corredor del Mediterrani

C's i PPC demanen al Govern que negociï la inversió amb l'Estat mentre que CSQP subratlla les reivindicacions del territori

Actualitzada 03/02/2017 a les 15:18

Les forces parlamentàries han celebrat la unitat i el consens teixits entorn a l'agenda catalana pel Corredor del Mediterrani, rubricada aquest divendres al Palau de la Generalitat i que recull el calendari a desplegar d'aquí al 2020 per tal de fer efectiva una infraestructura «prioritària» per al país. C's i el PPC han demanat al Govern de la Generalitat que «dialogui i negociï» les obres i les inversions amb l'Estat. Des de CSQP, s'han subratllat reivindicacions locals com l'intercanviador de l'alta velocitat al Penedès i l'aprofitament de la línia ferroviària de la costa entre l'Hospitalet de l'Infant i Tarragona com a via de tramvia urbà. Pel PSC, no és moment de fer valer les demandes locals sinó de pensar en clau de país. JxSí ha insistit a prioritzar el transport ferroviari de mercaderies.