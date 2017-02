47 dies de treballs comunitaris per drogar amb burundanga a la seva exparella

Va aprofitar que havia acudit al domicili de la seva exparella per tirar-li la droga en un refresc sense que ella s'adonés

Redacció

Actualitzada 03/02/2017 a les 20:50

El Jutjat penal número 2 de Palma ha condemnat a un home a 47 dies de treballs per a la comunitat per un delicte de lesions en l'àmbit familiar després que admetés haver drogat la seva exparella amb escopolamina, la denominada burundanga o droga de submissió. En la sentència, dictada de conformitat entre les acusacions i defensa després que l'acusat admetés els fets, se li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres de la seva exparella durant dos anys, a indemnitzar-la amb 100 euros i se li priva del dret a tinença i port d'armes durant 2 anys.



Els fets pels quals l'home ha estat condemnat -es tracta del primer condemnat per drogar amb burundanga a la seva exparella- van ocórrer el 9 d'abril de l'any passat, quan va aprofitar que havia acudit al domicili de la seva exparella a Palma per tirar-li la droga en un refresc sense que ella s'adonés, «amb intenció d'ocasionar-li menyscapte físic», segons recull la sentència. Les gotes de escopolamina que va tirar al refresc van produir a la dona marejos, visió borrosa i dificultat en la parla, per la qual cosa va ser traslladada en ambulància a l'hospital Són Espases. Una analítica va revelar la presència de escopolamina en sang, el principi actiu de l'anomenada burundanga, considerat un fàrmac d'ús clínic i que és una substància que anul·la la voluntat.