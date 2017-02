Ryanair podria canviar la política d'equipatges si els passatgers no la compleixen

La companyia es queixa que hi ha passatgers que fan servir maletes de grandària mitjana més grans del permès

Segons va informar Ryanair en el torn de precs i preguntes que va haver-hi en finalitzar la roda de premsa que va donar la companyia per informar del seu nou calendari d'hivern, no tots els passatgers estan complint amb la grandària d'equipatge de mà que l'empresa permet portar en l'avió. «El problema és que si els passatgers porten un segon equipatge de grandària mitjana, això provoca majors retards en els embarcaments i en l'enlairament.



«A més, és important que aquest equipatge pugui cabre sota els seients per qüestions de seguretat. Si té major grandària, es redueix l'espai per a l'equipatge que cap en les cabines dels avions», expliquen fonts de la companyia. «De moment, la companyia fa una crida perquè els passatgers entenguin la situació i respectin el reglament del segon embalum de mà i les seves mesures», compte Ryanair. No obstant això, si la qüestió segueix així, des de la companyia asseguren que «si l'equipatge de mà causa retards es canviarà la política de restricció» d'accés a l'avió amb un segon embalum.