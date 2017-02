Stradivarius Man: tots els detalls

La primera línia d’home de Stradivarius arriba avui a les botigues amb tres col·leccions diferents

Actualitzada 01/02/2017 a les 11:42

Stradivarius Man cuida al màxim els detalls

La primera línia de Stradivarius per a home arriba fort, amb tres col·leccions diferenciades que aposten per vestir un home universal, amb peces bàsiques en materials naturals, com el cotó, que enriqueix amb complements a preus molt competitius.La línia de roba masculina per a la primavera/estiu de 2017 arriba aquest 1 de febrer a les botigues. Una de les ensenyes del Grup Inditex, que va nàixer el 1994 sota la clau de sol, Stradivarius, destaca aquest any pel llançament de la seua línia 'Man', un projecte que vesteix l’home «jove i modern», entre els 25 i 35 anys.«Independent, agosarat, intel·ligent, esportista i aventurer són les cinc adjectius que defineixen el noi Stradivarius. Un home que expressa la seua personalitat a través de la roba», segons ha explicat a EFE un membre de l’Agència de Premsa i Comunicació de Finnaly Press.La línia de roba masculina per a la primavera/estiu de 2017 arriba a les botigues de amb peces plenes de «frescor», on els accessoris es fan «imprescindibles« a l’armari d’un 'stradivarius man', ja que «marquen» una part important del seu 'look' diari.'Stradivarius Man' es mou amb la seva pròpia melodia encara que manté els preus de la seua germana bessona, 'Stradivarius Woman', i arrenca amb tres col·leccions diferenciades: 'Smart', 'Cotton' i 'Denim'.La part més cosmopolita d’aquesta línia ve de mans de 'Smart' amb peces senzilles, línies depurades, colors serens, com verds o marrons , i estampats florals. Teixits fluids per a peces amb volum i peces amples, alhora que confortables, que «permeten anar del matí a la nit sense passar per casa». En la primera línia d’home destaquen les peces amb aspecte 'viscut' o 'desgastat'. Els pantalons de cintureta combinada amb goma, els jerseis d’espatlles caigudes o els accessoris confeccionats amb materials tècnics destaquen en aquesta col·lecció.L’estil «acuradament descuidat», en plena tendència, es materialitza en 'Stradivarius Man' amb 'Cotton' a través de peces compostes per detalls d’inspiració japonesa, l’indi com a color protagonista i fibres naturals com el cotó.Destaquen les creacions amb aspecte 'viscut' o 'desgastat', els 'cropped' -pantalons fins el turmell- i, en complements, regnen les bandoleres de lona i gorres d’inspiració 'cool-rustic'.El 'denim', que ha estat sempre en l’ADN de la firma espanyola, no podia faltar en la seua línia masculina. 'Stradivarius Man' recupera l’«autenticitat» del 'denim' i el combina amb «teixits innovadors».Tres estils de “jeans” componen la col·lecció 'Denim', en la qual la línia “'Selvedge' destaca per estar formada per texans rentats de tres formes diferents, una cosa que canvia l’aspecte final de la peça. El rentat '0', és igual a un texà nou, l’'1 years', equival a un any d’ús, mentre que el '3 years', dóna aparença de tres anys de 'desgast'.A 'Highflex' es poden trobar texans elàstics de «màxim confort» i a 'Knitted' el punt convertit en 'denim'.La proposta en calçat masculí presta «especial» atenció als detalls, enfocats a qui valora la qualitat i personalitat del producte. Una col·lecció 'casual' que combina esportives, sabates planes o botins i on regnen materials com el serraje o la lona.'Stradivarius Man', un punt intermedi entre 'Massimo Dutti' i 'Pull and Bear' que porta un aire bohemi i romàntic a la moda de l’home 'in': «intrèpid, inconformista i independent».