Una sèrie televisiva sensibilitza sobre l'acollida dels refugiats

Ha estat realitzada conjuntament per la Creu Roja de Catalunya i la Xarxa Audiovisual Local

EFE

Actualitzada 30/01/2017 a les 20:58

Les televisions locals i el canal 159 de Movistar+ estrenen aquest dimarts la sèrie televisiva 'Obre els ulls', que pretén sensibilitzar sobre l'acollida dels refugiats i que ha estat realitzada conjuntament per la Creu Roja de Catalunya i la Xarxa Audiovisual Local. En un acte presidit aquest dilluns pel president de la Creu Roja de Catalunya, Antoni Aguilera, el conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, Francesc Pena, la productora executiva de la Xarxa, Carme Parras, i el director de Comunicació de la Creu Roja a Catalunya, Òscar Velasco, les dues entitats han explicat el projecte i han mostrat les primeres imatges promocionals.



La periodista Ruth Gumbau conduirà la sèrie, que comptarà amb 10 capítols de 55 minuts, i 40 testimonis que debatran al voltant de temes com l'habitatge, la formació, la salut, els mitjans de comunicació, la feina, el model de cooperació, l'esport com a eina d'integració, l'oci o l'educació. El president de la Creu Roja de Catalunya ha ressaltat que és responsabilitat del «món local» abordar el «repte» que suposa la integració dels refugiats en el teixit social i ha denunciat que aquesta crisi és la més «greu des de la Segona Guerra Mundial». Aguilera també ha subratllat que l'objectiu de la sèrie és generar empatia que, al seu judici, és «el millor antídot contra el racisme i la xenofòbia».



També el coordinador de la Creu Roja, Enric Morist, ha explicat el programa de refugiats, que dura 2 anys i està centrat en l'acollida inicial, amb assistència sanitària i psicològica, i la fase d'integració passats sis mesos. Morist ha informat que actualment hi ha 1.800 places per a persones refugiades a Espanya i 156 repartides pel territori català: 12 a Sant Feliu, 36 a Barcelona, 22 a Tarragona, 16 a Lleida, 50 a Berga i 20 a Girona, encara que no totes estan ocupades. En aquest sentit, el coordinador ha comentat que el model distribueix les persones en petits grups per facilitar la integració i perquè puguin «utilitzar les xarxes públiques existents», sense crear una «estructura paral·lela».



Pel que fa al perfil dels refugiats, Morist ha assenyalat que les procedències són diverses, no només de Síria, i en aquest mateix sentit la productora executiva de la Xarxa, Carme Parras, ha recalcat que la majoria provenen d'Ucraïna i de l'Àfrica subsahariana. Parras ha afegit que, a més de la sèrie 'Obre els ulls', també han realitzat un reportatge per mostrar «la intervenció i l'acompanyament de la Creu Roja a les persones refugiades». Per fer-ho, han acompanyat voluntaris i tècnics en els seus treballs als camps de refugiats de Grècia i del Líban.



El director de comunicació de la Creu Roja, Òscar Velasco, ha destacat que fa molt temps que hi ha refugiats a Catalunya, i que la sèrie es basa en la premissa d'«obrir els ulls» dels ciutadans. Les televisions locals ETV, Televisió de Girona, El 9 TV, Canal Taronja Central, Canal Reus TV, Canal Terrassa, Empordà TV, Lleida TV i TAC12 han col·laborat amb la sèrie.