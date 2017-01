La DGT posarà bandes sonores per separar carrils a 3.000 quilòmetres de carreteres

La mesura s'ha implantat com a prova pilot a 45 km d'una carretera andalusa

EFE

Actualitzada 30/01/2017 a les 11:02

La Direcció General de Trànsit (DGT) col·locarà bandes sonores i en relleu en trams perillosos de vies convencionals per reduir la sinistralitat.

L’escenari pilot per començar a aplicar-ho ha estat un tram de la carretera autonòmica A-375 que uneix la localitat sevillana d’Utrera amb la gaditana de Puerto Serrano, on s’actuarà en uns 45 quilòmetres com a inici d’una campanya que després s’estendrà a tot l'Estat espanyol.



Es tracta d’una sèrie de les mesures destinades a rebaixar les xifres de morts en accidents de trànsit en carreteres de doble sentit.



La mesura es basa en una sèrie de bandes sonores al llarg de la marca viària de separació dels dos carrils de la calçada, on s’ha aplicat un ample d’empremta de 20 centímetres, amb 1,3 de profunditat, de manera que en passar per sobre les rodes del cotxe el conductor rep una vibració que, si va distret o amb somnolència, li obliga a tornar al seu carril original.



Amb una inversió entorn dels 5 milions d’euros, la novetat es basa que aquestes bandes sonores seran complementàries a les que hi ha a moltes carreteres a la sortida cap al voral, amb l’objectiu principal d’evitar les col·lisions frontals o per abast, amb la intenció que hi hagi 3.000 quilòmetres de carreteres implementats.