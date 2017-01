Demanen 12 años de presó per un pare que va banyar el fill de cinc mesos en aigua bullent

És el que demana la fiscalia per uns fets succeïts el 2012 a Jaén

Un veí de Jaén, M.C.M., de 25 anys, s'enfronta a 12 anys de presó -és el que li demana la fiscalia- com a presumpte autor d'un delicte de lesions per deformitat després d'haver banyat el seu fill, de cinc mesos, en aigua bullent. Això va provocar-li al nen, cremades de segon i tercer grau en el 70% del seu cos.



Els fets es remunten a l'agost del 2012, quan el processat, en companyia de la seva parella i el seu fill de cinc mesos i 18 dies van anar a passar el dia a casa d'una germana.



A última hora de la tarda, la mare i la tieta del nen van sortir a comprar. M.C.M. va decidir aleshores banyar el nen. Per a fer-ho va utilitzar, segons recull l'escrit d'acusació va utilitzar «aigua bullent a altíssimes temperatures» que va abocar sobre el cos del nen.



D'acord amb el que explica l'escrit del fiscal, malgrat que el nen de manera immediata va començar a plorar l'acusat «agafant-lo pel cap» el va mantenir dins l'aigua. Després de les queixes repetides del nen, el va treure de l'aigua i el va assecar amb una mena de drap a l'hora que «se li desprenia la pell».



En aquell moment van tornar la mare i la seva germana, i van dur el nen a l'hospital on va ingressar a l'UCI. Des d'allí el van traslladar a la Unitat de Cremats de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Allí va ser ingressat a l'UCI pediàtrica. El nen va tardar 296 dies a curar-se de manera satisfactòria i va ser sotmès a diverses intervencions quirúrgiques per col·locar-li inserts de pell.



El ministeri fiscal en la petició de pena li suma l'agreujant del parentiu i a banda demana uns altres 15 anys de prohibició d'atansament i comunicació amb el seu fill, així com la retirada de la pàtria potestat.