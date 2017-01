Un sindicat dels Mossos denúncia que l'uniforme que els obliguen a dur és 'patètic'

Afirma que es tracta d'una equipació amb més de 30 anys i que molts agents han de comprar-se material de la seva butxaca

Redacció

Actualitzada 26/01/2017 a les 17:07

La USPAC, Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya ha denunciat en un comunicat que els agents dels Mossos es veuen obligats a dur equipament de baixa qualitat. A més d'aquesta mala qualitat afirmen que hi ha alguns elements de la dotació dels agents que no existeixen i que els mateixos agents acaben adquirint «amb diners de la seva butxaca».



El sindicat denuncia tot el material que considera que caldria revisar. Fa referència, per exemple, als pantalons de dotació. Reclama que haurien de ser uns pantalons «de campanya i operatius, de material elàstic, hidròfug, ignífug i amb folre interior d'abric per a l'hivern». En canvi, el que tenen, assenyalen, són uns pantalons «lamentables, de més de 30 anys i, juntament amb tota la uniformitat, és patètica».



Les camises també les consideren arcaiques i «zero operatives», igual que les gorres de plat. Pel que fa a l'abric que duen, afirmen que l'actual «és molt aparatós, poc còmode i no facilita l'accés a les eines policials del cinturó».



El sindicat fins i tot fa esment del xiulet reglamentari: «el model actual és una joguina». Una altra de les peces que consideren que cal revisar són les botes, «de baixa qualitat, poc confortables i molt fredes», tot i que recorden que la BRIMO (la brigada mòbil) «porta una de les millors botes del mercat» i considera que l'administració ha de garantir la salut laboral de tots els policies, «no tan sols d'una part».



Entre el material que la majoria d'agents han de comprar-se de la seva butxaca hi ha, per exemple, la funda de l'emissora personal, un lot tipus LED, una clau de manilles llarga (per obrir-les més fàcilment), un cinturó interior o unes botes impermeables.