Hisenda 'pentinarà' establiments de venda al públic per detectar fraus amb l'IVA

Actualitzada 26/01/2017 a les 19:29

L'Agència Tributària bolcarà aquest any els seus esforços en la lluita contra el frau en les grans fortunes i engegarà una eina informàtica d'encreuament de dades. També pretén controlar l'IVA, la qual cosa inclourà visites a establiments de venda al públic.



El «salt qualitatiu» que constitueix la nova eina de lluita contra el frau fiscal en les grans fortunes es basa, precisament, en la seva capacitat per «estimar la fortuna» real dels contribuents, ha explicat avui el director general de l'Agència Tributària, Santiago Menéndez, en la presentació del Pla de Control Tributari i Duaner d'aquest any. A les eines actuals -que han permès recaptar 400 milions d'euros de persones amb un patrimoni de més de 10 milions en els últims cinc anys- se suma una gran quantitat d'informació addicional, inclosa l'obtinguda amb l'amnistia fiscal.



De la combinació de tota aquesta informació -des del patrimoni en l'exterior a participacions indirectes en societats, possibles testaferros o comptes bancaris-, l'Agència obtindrà de manera automàtica incoherències que després seran analitzades. Per exemple, que la capacitat econòmica de la persona no concordi amb la seva declaració de la Renda o que visqui a Espanya però tingui la seva residència fiscal en un país de baixa tributació. En aquesta lluita contra el frau també contribuirà l'intercanvi automàtic d'informació amb els Estats Units (el denominat Fatca) i les dades de l'amnistia fiscal i el procediment per aflorar patrimoni en l'exterior «que tan útil ens està resultant», segons Menéndez.



Una altra de les prioritats de l'Agència serà la detecció del frau de l'IVA, especialment en la venda directa al públic, «on el 'amb IVA o sense IVA' segueix sent una situació estesa». Les actuacions, que inclouran tant les tradicionals inspeccions com visites presencials, pretenen «pentinar» els sectors de major risc, que no han estat desvetllats, però que abasten tant a productes com a serveis. L'objectiu, ha explicat Menéndez, és «millorar el comportament tributari d'aquest impost», una missió complicada atès que abasta moltes operacions molt petites.



A més d'aquestes dues qüestions principals, l'Agència Tributària també s'ha marcat com a objectiu per aquest any combatre l'elusió fiscal de les multinacionals, una meta que pretén aconseguir amb el desenvolupament de models d'anàlisis de risc. Entre els principals focus d'interès figuren les estructures de planificació fiscal agressiva, la generació artificial de despeses financeres o el trasllat de la tributació d'operacions realitzades a Espanya a paradisos fiscals.



L'Agència Tributària també tindrà especial atenció aquest any en l'economia digital, en la qual s'emmarca l'econòmica col·laborativa, en particular els nous mitjans de pagament -des de criptomoneda a pagament per mòbil- que pot facilitar l'opacitat de les informacions. També s'impulsarà la col·laboració amb les administracions tributàries d'altres països per revisar els beneficis d'empreses de publicitat en internet, que solen ser grans transnacionals. A això s'afegeix un reforç de les mesures per garantir el cobrament de deutes tributaris, en particular insolvències fictícies, ocultació patrimonial i conductes defraudatòries en cas de concurs de creditors.



Els Tècnics del Ministeri d'Hisenda han celebrat l'enduriment del control fiscal de les grans fortunes i les multinacionals, encara que han advertit que els recursos humans i l'organització actual no permetran complir els objectius.