Falsos policies porten una citació judicial a cases i roben tot el que poden

Els Mossos d'Esquadra alerten d'aquest nou tipus de robatoris a domicilis

Redacció

Actualitzada 25/01/2017 a les 19:36

Els Mossos d'Esquadra alerten d'un nou mètode de robatori a domicilis, on els lladres truquen als timbres de les cases fent-se passar per policies que vénen a entregar una citació judicial als veïns. L'engany es dóna en el moment en el qual els lladres relacionen el nom i cognoms de la persona en qüestió amb el seu DNI, que tot apunta que extreuen dels padrons electorals. En cas que la persona es mostri dubitativa, els lladres asseguren que «si no col·labora tindrà seriosos problemes amb la justícia».



Quan les persones els obren la porta de casa seva, els delinqüents amenacen les víctimes amb una arma, «els lliguen i s'enduen tot el que troben».



Els Mossos d'Esquadra expliquen que, tot i que no tenen constància de robatoris comesos amb aquest modus operandi, és millor que no s'obri la porta a persones desconegudes i, davant de dubte, que es truqui al telèfon d'emergències 112.