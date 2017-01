Detinguda per deixar un nadó en un cotxe mentre estava a la discoteca

Els fets van passar la matinada del dia 14 de gener a Cerdanyola del Vallès

Redacció

Actualitzada 17/01/2017 a les 09:38

Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada del 14 de gener, a Cerdanyola del Vallès, una dona de 34 anys, de nacionalitat alemanya i veïna de Barcelona com a presumpta autora del delicte d’abandonament de menor d’edat.



Pels volts de les 00.30 hores els Mossos, en un control, van identificar una furgoneta a l’interior de la qual viatjaven una dona, propietària del vehicle, el seu nadó, un amic i un gos de raça bòxer. La conductora va explicar als agents que havia sortit a portar un pastís a uns amics que es trobaven en una discoteca situada molt a prop del lloc on s’estava realitzant el control i que després marxaria cap a casa seva a Barcelona.



Un cop els agents van finalitzar el control, cap a les dues de la matinada, van passar davant la discoteca que els havia mencionat la conductora i van veure la furgoneta aparcada davant sense ningú, aparentment, a l’interior. Ni la conductora ni el seu amic es trobaven a les rodalies.



Davant la possibilitat que el nadó pogués estar a l’interior i atenent a la baixa temperatura, els policies van intentar obrir el vehicle però es trobava totalment tancat. Els agents van contactar amb un client de la discoteca que els va dir que la propietària de la furgoneta es trobava a l’interior del local i va anar a buscar-la.



La dona va reconèixer que el seu nadó es trobava a l’interior dormint en un bressol. En obrir el vehicle els agents van trobar el gos sense morrió i el nadó dormint tapat amb diverses mantes així com diversos matalassos al voltant, tot ells en pèssimes condicions higièniques i sense cap mena de calefacció a l'interior. A la dona se li van practicar proves d’alcoholèmia a la dona, el resultat de la primera prova de contrast va ser 0,23 mg/l d’aire expirat.



Tant la mare com el nadó van ser traslladats a dependències policials on la dona va ser detinguda i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) es va fer càrrec del nadó. La detinguda va passar a disposició judicial l’endemà dissabte davant el jutjat en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.