La PAH publica un kit de documents per ajudar els afectats de les clàusules sòl

Actualitzada 13/01/2017 a les 17:20

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha publicat aquest dijous un kit de documents per a totes les persones que tenen una hipoteca amb clàusules sòl o altres clàusules abusives, per tal que es distribueixi en les assemblees d'assessorament col·lectiu. En un comunicat, la PAH ha animat a tots els afectats a presentar sol·licituds «de forma massiva» amb els documents que estan penjats en l'apartat «documents útils» de la web de la plataforma , des d'on es poden descarregar gratuïtament.Els documents contenen respostes als dubtes més freqüents sobre aquest assumpte, un manual de com detectar la clàusula sòl en les hipoteques i un model d'escrit de reclamació de devolució dels diners i els corresponents interessos perquè es present davant les entitats financeres. També inclou un escrit de reclamació de devolució de les despeses de constitució d'hipoteca, una altra clàusula que també ha estat declarada abusiva recentment.Els responsables de la plataforma han explicat que estan a l'espera de les mesures que finalment anunciï el govern de Mariano Rajoy sobre les clàusules sòl. «Cinc anys de precedents al servei de la banca, les pròpies declaracions del ministre Luis De Guindos o les primeres filtracions del Reial Decret que previsiblement s'aprovarà al Consell de Ministres anuncien que no serà una batalla fàcil», ha afegit la PAH. Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 21 de desembre considera il·legals el que han cobrat els bancs espanyols en aplicar les denominades 'clàusules sòl'.«La sentència ve a donar-nos la raó, una vegada més, i confirma el que venim assenyalant des de fa molts anys, les execucions hipotecàries són il·legals, les hipoteques estan plenes de clàusules abusives i això suposa que s'hagin executat centenars de milers de desnonaments de forma il·legal» ha opinat la PAH.