Apple està preparant contingut propi per competir amb Netflix i HBO

La companyia de la poma estaria produint sèries per oferir-les en streaming a finals d’any

Redacció

Actualitzada 13/01/2017 a les 16:20

L'èxit que estan assolint les diferents plataformes que ofereixen continguts en streaming, com ara Netflix, HBO i més recentment Amazon —totes amb versions recents obertes a l'Estat espanyol— ha fet que altres plataformes tecnològiques vulguin també aconseguir la seva part del pastís. Una de les que també ofereix serveis en streaming és Apple que, segons que afirma The Wall Street Journal, estaria preparant diverses sèries televisives de contingut propi per oferir-les als seus usuaris d'Apple Music a partir de finals d'any. Segons la versió del rotatiu, la companyia estaria destinant inversions molt importants per aconseguir productes que puguin competir amb sèries com Stranger Things de Netflix o Joc de Trons de l'HBO.



Apple Music ja ha aconseguit assolir gairebé el mateix nombre de subscripcions de pagament que Spotify i el seu volum de creixement està sent molt important, en gran part gràcies a la fidelitat dels usuaris de la marca i el seu interès per aquesta mena de plataformes.



Segons The Wall Street Journal, ja es coneixen tres dels primers projectes d'Apple. Un és un programa sobre desenvolupadors d'aplicacions presentat per Jessica Alba, anomenat Planet of the App. Un altre és una sèrie de caràcter internacional interpretada pel raper i productor Dr. Dre. I el tercer projecte és un programa setmanal protagonitzat pel presentador britànic James Corden, que tractarà exclusivament de karaoke a cotxes, imitant així la seva popular secció Carpool Karaoke.



Dins els plans de la marca de la poma hi ha el d'aconseguir que productors de televisió amb experiència a Hollywood es prestin a produir noves sèries i pel·lícules exclusives per la nova plataforma. No hi ha informació de quan els nous continguts propis d'Apple traspassaran fronteres i se serviran fora dels Estats Units o si directament els nous espais es podran veure ja a tot el món on s'ha implantat el servei d'Apple Music.