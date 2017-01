El Camp de Tarragona es queda sense sort al Sorteig de Reis

El primer i tercer premi cauen a València mentre que el segon, molt repartit, esquitxa les comarques barcelonines

Redacció

Actualitzada 06/01/2017 a les 13:12

El primer premi del sorteig de Reis ha estat per al 85073 i ha caigut a l’administració número 3 de Torrent, al País Valencià. El premi està dotat amb 2 milions d’euros (200.000 euros per dècim). El segon premi, dotat amb 750.000 euros per sèrie, ha estat per al 95379 i ha caigut parcialment a Barcelona, Castelldefels (Baix Llobregat), Manresa, Moià (Moianès) i l’Escala (Alt Empordà) i ha estat molt repartit arreu de l’Estat, entre els quals a Roquetas de Mar (Almeria), Oriola (Alacant), Màlaga i El Ejido, entre molts altres indrets.



El tercer premi del sorteig de Reis, dotat amb 250.000, ha estat per al 85073 i ha estat consignat a l’administració número 2 a Benetússer (Horta), al País Valencià. D’altra banda, els reintegraments han estat per al 2, 3 i 4.