La clau per encertar amb els regals de Reis: menys és més

Dos experts aconsellen als pares què i com fer els regals de Reis als seus fills perquè aquests els valorin més

EFE

Actualitzada 04/01/2017 a les 16:53

«Menys és més» és la frase utilitzada pels experts per animar als pares a evitar l'excés de regals el Dia de Reis, amb l'objectiu que els més petits aprenguin a valorar-los i puguin gaudir-los plenament. En aquesta campanya nadalenca, l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines espera recuperar les xifres de vendes anteriors a la crisi econòmica i aconseguir un creixement del 7% pel que fa a 2015. Les joguines estrella són les nines que aprenen a parlar amb els nens, els jocs de taula, les mascotes interactives, els vehicles montables i els corre-passadissos per a nens de zero a tres anys, segons els fabricants.



«Ens passem en la quantitat de regals, en els entorns familiars amplis d'avis, oncles i cosins, i no pensem massa en la qualitat», afirma la coach i consultora Noelia López-Cheda, qui convida a reflexionar sobre el que els nens poden necessitar per la seva edat i no deixar-se portar pel bé que quedarà un gran nombre de paquets. Abans d'apostar pels videojocs, que l'única cosa que fan és «alterar el cap», López-Cheda recomana els jocs que els permetin interactuar i compartir el temps amb altres persones.



«Hauríem de tenir en compte que, en general, els adults tenim una capacitat extraordinària per adaptar-nos ràpidament al que tenim al voltant. Deixem de sorprendre'ns amb molta velocitat. Anhelem alguna cosa, però quan ho aconseguim ens acostumem molt ràpid i els nens, moltíssim més», explica. Per evitar que l'emoció els duri amb prou feines uns segons, la consultora planteja que «hi hagi menys regals perquè els valorin més». El nombre adequat de regals, en la seva opinió, dependrà del sentit comú de cada família, de les persones que intervinguin, del seu significat, del seu valor sentimental o de l'esforç que hagin suposat.



El psicòleg Alberto Soler coincideix a assenyalar que, «de vegades, els nens s'ajunten amb tants regals que acaben saturats, no saben a què atendre i cada regal addicional el que fa és devaluar la resta». Soler subratlla que l'excés els impedeix gaudir veritablement de res perquè no poden parar esment a tot i han de deixar de costat algunes coses. Per això, destaca, «l'important és que hi hagi coordinació en la família, que hi hagi comunicació, que hi hagi una negociació i que hi hagi un acord sobre qui fa què tipus de regals per evitar la saturació».



A més de joguines o objectes per portar al col·legi, es poden regalar experiències, sensacions i plans, com entrades per a un espectacle o un berenar amb els oncles o els avis, suggereix Soler. Pels més petits, aconsella els jocs de construcció o els puzles, perquè estimulen la seva creativitat, i aposta per introduir el més tard possible els jocs electrònics o informàtics.



En el cas dels adolescents, indica, quan es tracta del primer dispositiu tecnològic, «mai de la vida s'ha de regalar sense que vagi acompanyat d'un contracte amb els pares, en el qual s'estipuli quan es pot utilitzar, sota quines condicions i en quin moment es pot arribar a perdre temporal o definitivament el dret d'ús d'aquest dispositiu». «No passa res perquè un nen tardi una mica més que els seus amics a tenir un telèfon o una 'tablet'. No es traumatitzarà i potser aprèn a gaudir d'altres coses», remarca el psicòleg.



Tots dos consideren que un llibre és un regal «fantàstic» perquè «hi ha mil opcions, afavoreix el desenvolupament de la imaginació i l'adquisició de velocitat lectora». En el cas dels nens més petits que no saben llegir, un llibre implica compartir temps amb els seus pares, amb els seus avis o amb altres familiars.