Els invents espanyols més destacats del 2016

Un llistat amb 10 dels invents més innovadors de l'Estat d'aquest any

Actualitzada 30/12/2016 a les 17:29

A Espanya es presenten, cada dia, una mitja de 21 sol·licituds de noves patents. Les comunitats autònomes que més en sol·liciten són Andalusia, Madrid, Catalunya i el País Valencià. Alguns d'aquests nous invents són revolucionaris i tenen molta projecció i futur. Sense anar més lluny, alguns espanyols han inventat, aquest 2016, un electrodomèstic per reciclar envasos a les cases, un dron per apagar incendis forestals i un purificador per netejar l'aire d'espais interiors, entre d'altres. A continuació, la llista recull fins a 10 d'aquests invents espanyols que més han innovat al llarg del 2016.