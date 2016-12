El preu del petroli finalitza el 2016 amb un repunt després d'un any de feblesa

La pujada del preu es deu a un acord de l'OPEP del passat novembre per reduir la producció de cru

EFE

Actualitzada 30/12/2016 a les 15:30

El petroli acaba 2016 amb un fort repunt gràcies a l'acord per retallar la producció, que deixa enrere la feblesa viscuda en gran part de l'any, amb un barril de Brent que va arribar a estar per sota dels 28 dòlars.



El barril del cru Brent, per a lliurament al febrer, ha començat l'últim dia laborable de l'any a 56,13 dòlars, però durant la jornada ha continuat el seu ascens en cotitzar en l'International Exchange Futures de Londres a 56,79 dòlars abans del migdia. El Brent, de referència a Europa, ha consolidat la seva tendència a l'alça durant aquest desembre que acaba, després de l'històric acord que van aconseguir el passat 30 de novembre els Països Exportadors de Petroli (OPEP) per reduir la producció.



A l'inici de l'any, l'or negre va baixar a nivells no vistos en molts anys en tocar el 20 de gener el mínim de 27,10 dòlars, un any i mitjà després que el barril del Brent aconseguís una cotització -a l'agost de 2014- de 110 dòlars el barril. Encara que la falta d'acord dels productors per retallar el bombament va ser la principal raó de la feblesa dels preus, altres factors també van influir-hi, com les turbulències financeres que va travessar la Xina a l'inici de l'any i la competència del cru no convencional, sobretot l'esquist, extret mitjançant la tecnologia de la fractura hidràulica (fracking, en anglès).



Els mercats van reaccionar amb nerviosisme a l'inici de l'any per temor a una caiguda en el creixement xinès, que podia afectar a les importacions del segon consumidor mundial de cru. El mínim del Brent aconseguit al tancament va ser també el 20 de gener, quan es va col·locar en 27,88 dòlars, mentre que el passat 28 de desembre va aconseguir un màxim al tancament de 56,22 dòlars. A l'inici de l'any, el barril de Texas, de referència d'Estats Units, també es va desplomar i va arribar a cotitzar a 29,42 dòlars, el seu nivell més baix des de novembre de 2003.



El 2016 ha estat un any de difícils negociacions entre els principals productors per les seves contínues negatives a retallar la producció a fi d'apuntalar uns preus molt baixos i que han castigat a la indústria energètica, com ha estat el cas del nord d'Escòcia, els principals ingressos del qual procedeixen de l'explotació de l'or negre del Mar del Nord. L'abril passat, els grans exportadors van intentar sense èxit a Qatar acordar mesures per empènyer els preus a l'alça, però la reunió va acabar sense un compromís concret.



El punt d'inflexió va arribar després que l'OPEP acordés el 30 de novembre reduir la producció de cru i van comunicar que fixarien un màxim de 32,5 milions de barrils diaris. A aquesta decisió es van sumar els països aliens a l'OPEP en comprometre's també a reduir el bombament de cru. En el cas d'Aràbia Saudita, el major productor de petroli del món, s'ha compromès a retallar gairebé 500.000 barrils diaris a partir d'aquest diumenge -1 de gener-, mentre que els productors aliens a l'OPEP van indicar que poden reduir la producció en 558.000 barrils diaris.



El pacte OPEP/No OPEP és la primera mesura conjunta des de 2001 i va ser presa després de més de dos anys de preus molt baixos. Els països de 'No-OPEP' que es van sumar al compromís de reduir la producció són Azerbaidjan, Bahrain, Brunei, Guinea Equatorial, Kazakhstan, Malàisia, Mèxic, Oman, Rússia, Sudan i Sudan del Sud. Segons els experts, aquest acord va ser possible després que Rússia i els capdavanters saudites deixessin a un costat les seves diferències sobre la guerra civil a Síria per ajudar a pujar els preus. Per a l'analista David Elmes, de l'escola de negocis Warwick Business School, les reserves estan encara a uns nivells alts sense precedents, per la qual cosa cal mantenir la «cautela» sobre si l'alça dels preus del cru serà sostinguda.