La Policia Nacional avisa que si surt aquest missatge es tanqui el navegador

Actualitzada 28/12/2016 a les 16:28

La Policia Nacional alerta d'una nova estafa online. En aquest cas es tracta d'un missatge que apareix al navegador i que suplanta al mateix cos policial. El missatge assegura que l'ordinador s'ha bloquejat, i denuncia a l'usuari per haver vist o distribuït continguts pornogràfics prohibits. Al mateix temps informa el receptor que si vol evitar penes de presó de 4 a 12 anys, «tal com estableix l'article 202 del 'Criminal Code'», cal que aquest pagui «una multa» de 100 euros a través d'un enllaç que apareix a la pàgina. En el moment de fer el pagament, el procés penal s'aturarà.La Policia Nacional demana als usuaris d'Internet que no es creguin el missatge. Asseguren que tan sols cal tancar el navegador, i recomanen actualitzar l'antivirus per evitar que missatges d'aquest tipus tornin a aparèixer.