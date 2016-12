Mor als 60 anys Carrie Fisher, la princesa Leia d'Star Wars

Fisher va patir una aturada cardíaca el passat divendres mentre anava en avió

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 19:36

L'actriu d'Estats Units Carrie Fisher, coneguda mundialment per posar-se a la pell de la princesa Leia a les pel·lícules Star Wars, ha mort aquest dimarts, 27 de desembre, als 60 anys d'edat.



L'actriu estava ingressada al centre mèdic de la UCLA, a los Angeles, després de patir una aturada cardíaca divendres passat mentre anava en avió de Londres als Estats Units. Els fets van tenir lloc quan l'avió aterrava. L'equip mèdic va traslladar l'actriu directament al centre mèdic en estat crític, on va ser ingressada a la unitat de cures intensives. Finalment, i tal com la família ha transmès a través d'un comunicat a la revista People, Fisher ha mort aquest dimarts minuts abans de les 9 del matí —hora de Califòrnia.