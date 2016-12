Els Mossos desmenteixen els rumors d'atemptats terroristes a Espanya

El cos policial assegura que l'Estat segueix en alerta antiterrorista 4 i no 5, tal com es diu en missatges virals de WhatsApp

No difonguis rumors ni informació que no provingui d'una font oficial. Continuem en nivell d'alerta antiterrorista 4 sobre 5 #ProuRumors pic.twitter.com/Gpw6avPLsb — Mossos (@mossos) 27 de desembre de 2016

Els Mossos d'Esquadra desmenteixen tots els rumors que s'han fet virals aquests dies a través de l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp sobre un possible i imminent atemptat terrorista a l'Estat Espanyol. Segons els missatges que circulen, Espanya ha deixat d'estar en Alerta 4 per passar a estar en Alerta 5 per un «atemptat imminent».Alguns d'aquests missatges alertaven de possibles atemptats a Madrid, Barcelona, Alacant i València, i demanaven que les persones evitessin cinemes i discoteques. Un altre missatge assegurava que cinc grups de la Unitat d'Intervenció Policial del Cos Nacional de Policia havia anul·lat les seves vacances i s'havia dirigit a Madrid també per un imminent atemptat. «Durant uns dies cal evitar el transport públic i els llocs d'interès», demanava el missatge. També alertava, aquest concret, de l'increment de seguretat establert en aeroports i estacions de trens.Però cap d'aquests missatges són certs. «Continuem en nivell d'alerta antiterrorista 4 sobre 5», comunica oficialment el cos de Mossos d'Esquadra, al mateix temps que demana a la ciutadania que no difongui rumors i informació d'aquest tipus i que no provinguin d'una font oficial.