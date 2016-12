Com intenta Esplugues conscienciar els amos dels gossos?

L'Ajuntament de la ciutat presenta una nova campanya en època nadalenca perquè les persones recullin els excrements dels seus cans

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 14:28

‘Hi ha regals que més val que no facis’. Aquest eslògan, que acompanya una imatge d’un excrement caní dins una caixa amb un llaç, és el que ha fet servir l’Ajuntament de l’Esplugues de Llobregat per fer una campanya per conscienciar els amos dels gossos del municipi sobre la recollida d’excrements a la via pública.



El cartell, que ha sortit aquest Nadal, està present en més de vint indrets de la ciutat. Aquesta nova campanya se suma a les banderoles i els anuncis publicitaris que des de l’estiu consciencien els amos dels gossos sobre aquesta problemàtica. No recollir els excrements dels animals al carrer està sancionat amb 300 euros, mentre que deixar les deposicions en parcs i jardins pot costar al propietari de l’animal fins a 450 euros.