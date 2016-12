La Grossa de Nadal, el 66.513, se'n va a Madrid

El primer premi s’ha venut íntegrament en l’administració situada al Passeig de l’Esperança, número 4

EFE

Actualitzada 22/12/2016 a les 12:28

El número 66.513 ha estat agraciat amb la Grossa de Nadal, dotada amb quatre milions d’euros per sèrie (400.000 euros per dècim), en el Sorteig Extraordinari de Loteria celebrat avui al Teatre Real de Madrid.



El premi ha sortit a les 11.57 hores, a la setena taula, i ha estat cantat per Nicol Valenzuela i Lorena Stefan, els qui ja han cantat el primer cinquè d’aquest sorteig i van donar la Grossa l’any passat.



El número ha estat venut íntegrament a la ciutat de Madrid, a l’administració situada al Passeig de l’Esperança, número 4.



Lorena i Nicol han cantat per segon any consecutiu la Grossa, després que moguessin els bombos Nerea Pareja i Daniel Rodríguez.



No ha estat l’únic premi donat per aquestes nenes que, malgrat no perdre les maneres en cap moment, ja havien portat la sort a diverses localitats després de cantar a les 11.54 el quart dels vuit cinquens, 70.264, i a les 12.02 el tercer premi, el 78.748.



Així, en menys de deu minuts han sumat tres grans premis que s’uneixen al cinquè que havien cantat en una altra taula.



L’any passat, Lorena i Nicol van cantar la Grossa, que va recaure en el 79.140.