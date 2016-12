La factura de la llum és ara un 70% més cara que fa 10 anys

L’increment mensual mitjà ha estat de 33 euros en aquest període, segons FACUA

Redacció/Agències

Actualitzada 21/12/2016 a les 13:28

El rebut de la llum ha incrementat un 69,8% en els últims 10 anys, i un usuari amb un consum mitjà ara paga 33 euros mensuals més, respecte del que pagava al final de l’any 2006, segons una anàlisi feta per Facua-Consumidors en Acció.



Així, segons aquest estudi, una família amb un consum mensual d’uns 366 quilowatts hora (kWh) i una potència de 4,4 kW pagava 47,27 euros al mes el desembre del 2006, mentre que avui en dia la factura, partint del mateix consum i la mateixa potència contractada i prenent com a referència les tarifes vigents en els primers 20 dies de desembre, representa un import de 80,25 euros.



Segons les dades de Facua, el preu del kWh es trobava en 10,66 cèntims (impostos indirectes inclosos) al 2006, mentre que actualment se situa en 13,16 cèntims, un 23,5% més car.



Pel que fa al terme fix de la factura, el kW de potència contractada es trobava al desembre del 2006 en 1,88 euros mensuals, mentre que avui supera els 4,46 euros, un 137,2% més.



L’associació de consumidors exigeix la intervenció del sector perquè sigui l'Executiu central qui fixi periòdicament una tarifa assequible. FACUA considera que el sistema de fixació de preus que hi ha en el mercat de la generació espanyol fomenta l'especulació i els abusos. A més, demanda la baixada de l'IVA que s'aplica a l'electricitat, del 21%, «impropi d'un servei essencial», i reclama que es baixi al tipus mínim permès per la normativa europea.