S’ha decomissat més de 5.800 arxius, tres ordinadors portàtils, sis discs durs, una tablet, tres pendrive i cinc targetes de memòria

Actualitzada 18/12/2016 a les 11:39

La Guàrdia Civil ha detingut tres persones a Barcelona, Vila-seca (Tarragonès) i Les Palmes de Gran Canària –de 46, 39 i 61 anys, respectivament- per un presumpte delicte de corrupció de menors per la possessió i distribució de pornografia infantil a través d’Internet. En el marc d’una operació batejada amb el nom de ‘Batusi’, la policia ha efectuat quatre registres domiciliaris (un a Barcelona, dos a les Palmes de Gran Canària i un a Vigo) en els quals s’han decomissat fins a 5.800 arxius de pornografia infantil, tres ordinadors portàtils, sis discs durs, una tablet, tres pendrive i cinc targetes de memòria, material que està essent analitzat pels investigadors.



La Guàrdia Civil va iniciar la investigació després de rebre una denúncia ciutadana –un veí de Barcelona- que després de completar una descàrrega d’un arxiu de vídeo a través del programa ‘Emule’ va descobrir que no es tractava de la pel·lícula que buscava sinó d’un vídeo pedòfil.



Els especialistes de la Guàrdia Civil van iniciar la cerca per tal de poder identificar a tots els usuaris relacionats amb l’arxiu. Es va aconseguir distingir tres usuaris que havien descarregat arxius de pornografia infantil i que n’havien compartit almenys vuit, entre els quals es trobava el vídeo investigat. En un dels registres d’habitatge, el de Vigo, els investigadors van descobrir que el suposat autor no era el titular de la línia investigada sinó el seu fill, que va ser localitzat i arrestat posteriorment a la localitat tarragonina de Vila-seca.



En alguns dels arxius decomissats les imatges mostraven un alt índex de crueltat i on els menors –d’edats compreses entre els 2 i els 13 anys- eren sotmesos a realitzar actes «completament aberrants». L’operació s’ha desenvolupat per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Barcelona, en coordinació amb el Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona.