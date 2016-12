Els correus fraudulents suplanten l'entitat bancària per obtenir les claus d'accés al servei de banca online

Actualitzada 16/12/2016 a les 11:28

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova estafa de phishing online que afecta als clients del Banc Santander. Es tracta de correus fraudulents que suplanten a l'entitat bancària per tal de fer-se amb les claus d'accés dels clients al servei de banca online.Concretament el correu estafa informa als clients del Banc Santander que el seu compte i la seva targeta han estat bloquejades temporalment, ja que la darrera consulta realitzada al caixer o a la banca en línia no han finalitzat correctament. Per tal de poder desbloquejar la targeta el correu demana als clients que introdueixin la seva identificació, mètode pel qual els estafadors obtenen les claus d'accés al servei de banca online.