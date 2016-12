Forcadell: «Si al carrer es pot parlar d'independència, els diputats també ho han de poder fer»

La presidenta del Parlament demana a la magistrada i als fiscals que protegeixin la seva inviolabilitat parlamentària

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha declarat durant menys de 40 minuts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per un presumpte delicte de prevaricació i desobediència. Forcadell ha dit davant el TSJC que «si els ciutadans poden parlar sobre la independència al carrer, també ho han de poder fer els diputats del Parlament». També ha reclamat a la magistrada que instrueix la causa contra ella i als fiscals que l'acusen que garanteixin la seva inviolabilitat parlamentària. En la seva declaració judicial com a investigada per permetre la votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent, Forcadell només ha respost les preguntes del seu advocat defensor, durant uns 35 minuts, i ha assegurat que no hi havia cap informe jurídic que prohibís permetre votar les conclusions.



A la sortida del tribunal Forcadell s’ha abraçat i ha saludat les autoritats que l’havien acompanyat fins a les portes del TSJC. L’expresident de la Generalitat Artur Mas, consellers del Govern i presidents dels grups parlamentaris, entre d’altres. Tal com han fet a l’arribada, càrrecs institucionals i concentrats han entonat els Segadors.