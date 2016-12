Yahoo assegura que li han robat informació de «més de mil milions de comptes»

Entre la informació que podria haver estat sostreta figurarien els noms dels usuaris, adreces electròniques, números de telèfon i contrassenyes, entre d'altres

Redacció

Actualitzada 15/12/2016 a les 10:23

La companyia tecnològica Yahoo va assegurar aquest dimecres que li han robat informació privada de «més de mil milions» de comptes i que no ha estat capaç d’identificar el responsable d’aquesta intrusió.



Yahoo va explicar en un comunicat que es tracta d’un robatori d’informació diferent al que va registrar el setembre d’aquest any, quan va anunciar que havia patit la sostracció de dades privades de 500 milions d’usuaris.



La companyia creu que aquest nou atac dut a terme per una «tercera entitat no autoritzada» es va efectuar l’agost de 2013.



Yahoo afirma que ha adoptat «mesures per assegurar els comptes dels usuaris i està treballant estretament amb les forces de seguretat».



Entre la informació que podria haver estat sostreta dels comptes afectats figurarien els noms dels usuaris, adreces electròniques, números de telèfon, dates de naixement, contrasenyes, i preguntes i respostes de seguretat.



En aquest sentit, Yahoo va afirmar que ha invalidat les preguntes i respostes de seguretat que no estaven encriptades perquè no puguin ser utilitzades en accedir a un compte.



A més, Yahoo està contactant amb els usuaris potencialment afectats i ha requerit que canviïn les seves contrasenyes.



D’altra banda, el gegant tecnològic va considerar que els atacants no van accedir a informació bancària o de pagament amb targeta dels usuaris.



Segons el relat de la companyia, les forces de seguretat van alertar Yahoo que una tercera entitat assegurava tenir informació relativa a comptes dels seus usuaris, una afirmació que, després de ser investigada pels experts, va resultar ser certa.



Es tracta de la segona gran filtració que revela Yahoo en el que portem d’any, ja que el 22 de setembre va revelar que li havien robat informació privada de 500 milions dels seus comptes en una sostracció a finals de 2014 que podria haver estat avalada per un govern estranger.



Yahoo ha recomanat avui als seus usuaris que revisin qualsevol activitat sospitosa, que evitin obrir arxius adjunts de correus electrònics sospitosos, que siguin curosos respecte a les peticions d’informació personal no requerides i que canviïn les seves contrasenyes d’accés als comptes.