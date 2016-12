WhatsApp permetrà esborrar missatges abans que el receptor els llegeixi

Fins ara, els missatges només es podien eliminar del mateix dispositiu, però estaven disponibles en els de la resta de contactes

Redacció

Actualitzada 15/12/2016 a les 11:11

Alguna vegada has enviat algun missatge per WhatsApp i t’has penedit un minut després? La popular aplicació de missatgeria mòbil ho ha tingut en compte, i donarà l’opció de rectificar i esborrar el text després d’haver estat enviat, però abans que el receptor ho hagi llegit.



WABetaInfo, el compte de Twitter que analitza les beta de la popular app, explica la nova opció, anomenada «revocar». En utilitzar-la, el contacte que llegeix sap que s’ha eliminat, amb el missatge (en anglès) Sender revoked the message (que significa l’emissor ha revocat el missatge, tot i que encara es desconeix l’avís en espanyol).



Fins ara, els missatges només es podien eliminar del mateix dispositiu, però es trobaven disponibles en els de la resta de contactes.



Segons el web, l’opció estarà disponible al principi per a usuaris de iOS, encara que amb el temps és probable que s’ampliï la resta de portadors de smartphone amb Android o Windows Phone.