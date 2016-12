BASF completa la transferència del seu negoci d'esmalts industrials a AkzoNobel

La transacció inclou tecnologia, patents i marques registrades, així com la transferència de plantes de producció especialitzades

Redacció

Actualitzada 15/12/2016 a les 12:28

AzkoNobel ha tancat l’adquisició dels negocis d’esmalts industrials mundials amb BASF. La transacció inclou tecnologia, patents i marques registrades, així com la transferència de plantes de producció especialitzades a Deeside (Regne Unit) i Vanderbijlpark (Sudàfrica).



Com a resultat d’aquesta transacció, AkzoNobel es fa càrrec dels negocis de BASF de coil coating, revestiments laminars per mobles i panells per la industria eòlica i generalista, així com dels negocis de transport comercia a EMEA. L’any 2015 els negocis de revestiments industrials de BASF van generar unes ventes de 300 milions d’euros aproximadament.



Els negocis d’esmalt per OEM de l’automoció i de pintures d’acabat per la industria automotriu, a més dels seus negocis de pintura decorativa, segueixen sent propietat de la divisió Coatings de BASF. Per altra banda, BASF ha tancat recentment l’adquisició de Chemetall, un proveïdor líder mundial en tractaments aplicats de superfícies, integrat ara a la divisió de Coatings.