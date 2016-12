Un correu suplanta l'empresa amb l'objectiu d'obtenir l'ID i la targeta de crèdit dels clients

Vigila! Circula un correu que suplanta #Apple amb l'objectiu de de fer-se amb el teu ID i targeta de crèdit. Ni cas, esborra'l! #Phishing pic.twitter.com/Z6K1bHzMLt — Mossos (@mossos) 13 de diciembre de 2016

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova estafa a Internet que aquest cop afecta als usuaris d'aparells Apple. Es tracta d'un correu electrònic que suplanta a la empresa amb l'objectiu d'obtenir l'ID i la targeta de crèdit dels clients.Concretament el correu es dirigeix al client afirmant que la informació del seu compte està incompleta o és incorrecta, per la qual cosa es demana que la persona en qüestió verifiqui la seva informació personal fent clic a un enllaç per tal de poder seguir utilitzat la seva ID d'Apple. Mitjançant aquest pretext els estafadors aconsegueixen sostreure la ID i la targeta de crèdit dels usuaris que hi cliquen.