L'Estat assumirà el cost de les autopistes en fallida

El ministre de Foment, Íñigo De la Serna, veu «molt difícil» arribar a un acord amb els bancs creditors, ja que molt han venut el seu deute

Redacció

Actualitzada 12/12/2016 a les 16:20

L’Estat es farà càrrec de les vuit autopistes que es troben en bancarrota en no haver arribat a un acord amb els bancs creditors pel seu rescat, segons publica el diari El País. Segons el rotatiu, el mateix ministre de Foment, Íñigo De la Serna, ha explicat que estan intentant arribar a un acord amb els bancs «que faciliti les coses», tot i que reconeix que «és molt difícil» perquè moltes entitats han venut el seu deute. El ministre de Foment també ha afirmat que el principal objectiu és que aquestes carreteres «segueixin operatives i els ciutadans puguin seguir utilitzant-les».



La nacionalització de les autopistes en fallida podria tenir un cost de 5.500 milions d'euros, tal i com va indicar la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructures Seopán l'any 2015. Tot i així, cal dir que no hi ha cap dada oficial que indiqui quin cost podria suposar aquesta acció, l'import final de la qual varia en funció del moment en què es faci el rescat. Per altra banda, segons assegura El País, Foment afirma que si el tràfic per les vies del peatge es recupera durant el termini de concessió l’Estat podria recuperar o guanyar diners amb la recuperació de les carreteres.



Cal dir que De la Serna ha intentat recuperar sense èxit el pla de rescat que va posar en marxa la ex ministra de Foment, Ana Pastor, i que els creditors no han acceptat. El pla contemplava rebaixar els crèdits un 50% i pagar la resta en un termini de trenta anys mitjançant titulització.

Les autopistes que estan en fallida són la M-12 (Eix Aeroport de Barajas); la AP-41 (Madrid-Toledo); la AP-36, la circumval·lació d’Alacant (Ciralsa); la Cartagena-Vera (Aucosta) i les radials madrilenyes 2, 3, 4 i 5 (consorci Accessos de Madrid integrat per Abertis, ACS, Sacyr i Bankia);