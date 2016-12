L'aeroport de Lleida entre els sis més bonics del món

Entre aquests sis també hi figura l'aeroport de Barajas de Madrid

El diari britànic 'The Guardian' ha situat l'aeroport de Lleida-Alguaire com un dels sis més bonics del món recollits al llibre 'The Art of the Airport', que destaca els dissenys de les terminals d'aeroports d'arreu del món a través de fotografies. La selecció que ha fet 'The Guardian' també inclou l'aeroport de Barajas-Madrid, el Shenzhen Bao'an International de la Xina, el Wellington International Airport de Nova Zelanda, el King Abdulaziz International de Jeddah, a l'Aràbia Saudita, i el Marrakech Menara de Marroc.



A la ressenya que fa el diari sobre l'aeroport d'Alguaire indica que es va construir abans de la crisi financera de 2008 amb expectatives d'acollir uns 400.000 passatgers a l'any tot i que en l'actualitat són uns 40.000. Així mateix, destaca que té connexions amb altres ciutats de l'Estat, el Regne Unit i Israel.