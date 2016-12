Ikea comprarà els seus mobles usats per revendre'ls

La companyia preveu comprar i vendre uns 600 articles durant la primera fase d'aquest projecte que al llarg de 2017 s'aplicarà a tota Espanya

Actualitzada 01/12/2016 a les 16:40

Ikea comprarà els seus mobles usats i els revendrà a les seves tendes, segons ha informat avui la companyia, que preveu comprar i vendre uns 600 articles durant la primera fase d'aquest projecte (fins a agost de 2017), inclòs dins d'una iniciativa engegada per allargar la vida dels mobles.



Els usuaris interessats hauran d'emplenar un formulari a la web de Ikea i pujar fotos dels seus mobles, han explicat els responsables d'aquesta iniciativa, que començarà el 12 de desembre i que, inicialment, es desenvoluparà en les tres tendes que la cadena sueca té a Madrid.



Ikea taxarà els mobles un a un i si el client accepta l'oferta ho haurà de portar a una de les tendes del grup suec, que, a canvi, li lliurarà una targeta regal per gastar en els seus establiments.



El preu variarà en funció de l'estat del moble i, inicialment, Ikea ho vendrà al mateix preu al que l'hi ha comprat a l'usuari, ha apuntat la responsable de Sostenibilitat de Ikea Ibèrica, Mercedes Gutiérrez, que ha afegit que, ara com ara, només existeix una iniciativa similar a Bèlgica.



En principi, solament es podran revendre calaixeres, taules, cadires, vitrines, escriptoris, prestatgeries, armaris i còmodes que no estiguin trencats i que no hagin estat modificats per l'usuari.



La possibilitat que els clients puguin vendre els seus mobles en les pròpies tendes de la cadena forma part del projecte 'Salvem els Mobles', engegat per Ikea Ibèrica de forma pionera.



El projecte, que la firma preveu estendre a tota Espanya durant 2017, inclou també iniciatives per reciclar bombetes, 'customizar o tunejar els mobles o facilitar als clients que donin tèxtils de llar.



Per reciclar, Ikea instal·larà en les seves tendes màquines de recollida 'bonificada', en les quals els usuaris podran dipositar les seves bombetes usades i, a canvi, podran decidir entre rebre un val descompto per a les seves properes compres de LED o fer una donació a diverses ONG.



Quant als tèxtils, Ikea recollirà aquells dels quals els ciutadans es vulguin desfer i Formació i Treball serà l'encarregada de separar i classificar cada peça per donar-li la destinació més adequada -reutilització, reciclatge o generació d'energia-.