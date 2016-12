El Govern preveu retallar el complement de productivitat i Metges de Catalunya ho titlla de «menyspreu»

El sindicat acusa la Generalitat de no reconèixer el sobreesforç que han fet els facultatius durant la crisi per mantenir la bona salut del sistema

Actualitzada 01/12/2016 a les 18:38

El sindicat Metges de Catalunya (MC) considera un «menyspreu» que el Govern «perpetuï la retallada de drets» al personal mèdic en el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2017 i alerta a l’executiu que, si prolonga aquest «maltractament» rebaixant a la meitat el complement de productivitat variable per objectius (DPO) i devaluant la carrera professional dels facultatius, la fuita de professionals serà cada vegada més gran.



Per al secretari general del sindicat, Josep Maria Puig, els comptes aprovats aquest dimarts pel Govern són una mostra més de la «falta de reconeixement» al sobreesforç que han fet els metges en els darrers anys per mantenir la bona salut del sistema. «Esperàvem veure l’inici de la recuperació dels drets que ens van sostreure durant la crisi, però l’executiu ha optat per continuar castigant aquells que cada dia ens deixem la pell als centres de salut i aportem més valor afegit a la sanitat», lamenta.



Puig afegeix que és una «irresponsabilitat política molt greu» fer recaure en els professionals de la medicina la major part del cost de la crisi i sosté que amb aquesta actitud la Generalitat «segueix conreant la indignació i el desànim» entre el col·lectiu mèdic. «És una forma ben curiosa d’agrair l’esforç ingent que fem per sostenir l’edifici de la sanitat», assenyala.



El dirigent sindical recalca que el pressupost consolidat de Salut per al 2017, que és de 8.849 milions d’euros, «encara està lluny dels 9.875 milions de què disposava la sanitat catalana l’any 2010, abans de les retallades». Concretament, 1.026 milions d’euros menys.



Per aquest motiu, Puig assegura que el nou pressupost «no representa cap cop de timó ni cap punt d’inflexió per poder parlar d’una recuperació real» i preveu un augment del risc de col·lapse del sistema per falta de recursos, «amb un més que probable increment de les llistes d’espera i de la desigualtat en l’accés als serveis sanitaris».



Per tal d’esmenar el «greuge» que representen per als metges els comptes de 2017, la direcció de MC ja ha començat a reunir-se aquesta mateixa setmana amb els diferents grups parlamentaris. L’objectiu és traslladar als diputats «l’enuig» dels facultatius davant de la «perpetuació de la retallada de drets» al personal mèdic i demanar-los que corregeixin els pressupostos durant el tràmit parlamentari.