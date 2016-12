El Govern central aprovarà pujar els salari mínim a 707,6 euros per decret llei

Els sindicats ho consideren insuficient i des del govern reconeixen que es fa per aconseguir els suport dels socialistes

Efe

Actualitzada 01/12/2016 a les 21:57

El Govern ha plantejat aquest dijous a sindicats i patronal una pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per a 2017 del 8 %, 52,4 euros més, el que l’eleva a 707,6 euros al mes, i que s’aprovarà demà en Consell de Ministres per reial decret llei, segons fonts sindicals.



En declaracions a Efe, el secretari d’Acció Sindical de CCOO, Ramón Górriz, ha considerat que la reunió d’avui entre Govern i agents socials ha estat un «paperot» i una «intromissió» del PP i del PSOE en el diàleg social.



Aquesta proposta, presentada oficialment pel secretari d’Estat d’Ocupació, Juan Pablo Riesgo, als sindicats UGT i CCOO i a la patronal CEOE i Cepyme, coincideix amb la xifra avançada aquest dijous pel grup parlamentari socialista dins d’un pacte amb el Govern, i com a requisit imposat pel PSOE per recolzar els objectius de dèficit que l’Executiu vol aprovar en 2017 i 2018.



Segons Górriz, el secretari d’Estat d’Ocupació, Juan Pablo Riesgo, ha reconegut que la proposta respon a l’acord per obtenir el suport dels socialistes.



Tant CCOO com UGT han assenyalat que si bé la proposta els sembla «un avenç», és «absolutament insuficient» i, a més, no compleix el compromís de legislatura, ja que es refereix només a l’any 2017.



Els sindicats han insistit que la postura del Govern està «molt allunyada» de les seves pretensions i han precisatque, a més de la quantia, és molt important que la pujada «no sigui només cosa de l’any que ve», sinó que reculli «un pacte de legislatura», perquè el 2020 el SMI assoleixi el 60 % del salari mitjà.



UGT i CCOO han enfrontat la proposició del Govern a les demandes sindicals, que passen per col·locar el SMI (actualment en 655,2 euros) en 800 euros mensuals el proper any i al voltant als 1.000 euros al final de legislatura.



Els sindicats també s’han mostrat convençuts que la reunió amb el Ministeri d’Ocupació per negociar aquesta pujada ha estat fruit de l’anunci de les mobilitzacions convocades pels sindicats després de les «restriccions» del Govern al diàleg social.



La patronal CEOE i Cepyme no han fet declaracions, a l’espera de presentar la seva pròpia proposta de pujada del SMI en la Junta Directiva que CEOE celebrarà el 14 de desembre.