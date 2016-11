«Compartim l’emprenyament del govern català respecte als incompliments de l’Estat», assegura José Bravo de l’UGT

Actualitzada 29/11/2016 a les 13:55

Els treballadors d’Adif a Tarragona han denunciat aquest dimarts a Brussel·les la «manca d’inversions i de personal» de l’empresa, que han advertit que posa en risc un «sector estratègic» com el ferroviari i que, a més, impedeix oferir un servei «segur i de qualitat» a Catalunya.



«Compartim l’emprenyament del govern català respecte els incompliments dels compromisos de l’Estat espanyol», ha assegurat el secretari nacional ferroviari de l’UGT-Catalunya, José Bravo. Els treballadors han recordat que la xarxa catalana té 126 «punts negres», un 14,3% a Tarragona, que suposen «retards importants en les circulacions i un risc per a la seguretat».



«La solució a les infraestructures que estan malament és ara posar limitacions temporals de velocitat o donar de baixa les instal·lacions. Nosaltres pensem que quan es detecta una deficiència el que s’ha de fer és solucionar-la», ha denunciat Bravo. El sindicat UGT ha recordat que el pacte del 2008 entre la Generalitat i el govern de José Luis Rodríguez Zapatero per invertir 4.000 milions d’euros i «situar el ferrocarril català en un estat òptim» s’ha «incomplert», amb l’execució, només, del 10% de la inversió compromesa. A més, de l’acord posterior amb el govern del PP per invertir 306 milions, la despesa «mínima necessària per donar un servei amb seguretat», només s’ha executat un 4,2%. L’informe que els treballadors d’Adif han traslladat a Brussel·les, de la mà de l’eurodiputat d’ERC, Josep Maria Terricabras, adverteix per exemple que l’estat de manteniment «pèssim» de l’estació de classificació de Tarragona «exposa tota la població a riscos potencialment perillosos».



«En els últims tres anys ha patit 13 descarrilaments imputables a la infraestructura i en més d’una ocasió s’han hagut d’activar les alarmes, ja que els combois descarrilats portaven matèries perilloses», destaca el text. De fet, el sindicat adverteix que la política ferroviària actual de l’Estat espanyol a Catalunya és la de «desinversions» per reduir «al mínim» la companyia i acabar-la privatitzant. Bravo ha dit que han aprofitat el viatge al Parlament Europeu per utilitzar «el megàfon» que suposa Brussel·les per aconseguir suports a les seves reivindicacions.



Els treballadors d’Adif-Tarragona han criticat el «model de separació total entre la infraestructura i l’empresa operadora de transport» que consideren «equivocat», i han instat el govern espanyol a fer un model públic de holding que actualment permet la normativa europea. A més, han recordat la manca de personal de l’empresa, que concretament a Tarragona ha reduït la plantilla en un 19% en nou anys. Segons Bravo, «la manca de personal ferroviari suficient pel manteniment adequat de les instal·lacions» impedeix que els treballadors puguin «acudir, quan hi ha una deficiència, en el mínim temps possible i poder restablir el servei quan es fa malbé».



Bravo ha evitat valorar si el govern espanyol hauria de transferir tota la competència ferroviària a la Generalitat, remarcant que l’important és que «qualsevol administració» faci «el que ha de fer» amb les «eines» necessàries. Tot i això, segons Bravo, és «raonable» que el Govern denunciï els incompliments d’Adif i el Ministeri de Foment perquè «no es poden tenir les transferències d’un servei públic i no les eines per desenvolupar amb qualitat el servei».



Els treballadors d’Adif-Tarragona han viatjat a Brussel·les de la mà de l’eurodiputat d’ERC, Josep Maria Terricabras, i acompanyats del diputat al Congrés Jordi Salvador i la senadora Laura Castel. L’agenda de reunions inclou una trobada amb el president del comitè de Transports de l’Eurocambra, l’alemany Michael Cramer, i amb la direcció general de la Comissió Europea en la matèria.