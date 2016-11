Ryanair ha iniciat les proves per contractar 2.000 llocs de tripulació de cabina

La selecció ha començat aquest dilluns a Palma de Mallorca i se'n faran també a Barcelona, Màlaga, Sevilla, Madrid, València i Granada

Ryanair preveu crear 2.000 llocs de tripulació de cabina (TCP) el 2017 per fer front al creixement de la companyia, que espera rebre 50 nous avions el proper any i pretén arribar a transportar 180 milions de passatgers el 2024. El contracte és per tres anys amb un sou de 1.200 euros. La selecció ha començat aquest dilluns mateix a Palma de Mallorca, segons que han informat diverses agènciesEl procés seguirà a Màlaga, l'1 de desembre; a Barcelona, el dia 2 de desembre; a Sevilla el 7; a Madrid i a Granada el dia 8 de desembre, a València el dia 17 de desembre, de nou a Barcelona el 21 de desembre i Madrid i Màlaga per segona vegada el 22 de desembre. De manera simultània, l’empresa farà jornades de selecció a Polònia, Grècia, Irlanda, Itàlia, Bulgària i Portugal.L’empresa irlandesa de vols low cost té previst contractar, a més dels tripulants de cabina, 1.000 pilots i 250 enginyers d’aeronaus, i promocionar 300 primers oficials, com a part del seu programa de desenvolupament de comandants a la seua xarxa europea de 84 bases aeroportuàries, segons va explicar l’aerolínia. La contractació es durà a terme a través d’empresa Crewlink.Més informació sobre la convocatòria en aquest ENLLAÇ de la companyia.