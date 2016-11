La pujada de preus abans de promocions com el 'Black Friday', mite o realitat?

CADENES % variació mitjana de preus % productes que varien preu Baixen Pugen ELECTRODOMESTICOSWEB -4,50% 17% 29% NAVARRETEONLINE -2,00% 27% 8% CLICKELECTRODOMESTICOS -1,90% 15% 6% CARREFOURONLINE -1,40% 31% 16% NEUMATICOSPNEUSONLINE -1,10% 64% 17% MUCHOMASBARATO -0,80% 21% 13% NUEVOELECTRO -0,70% 34% 22% FNAC -0,60% 15% 11% TIENDAAZUL -0,50% 12% 15% ANDORRAFREEMARKET -0,50% 29% 25% SIHOGAR -0,50% 22% 14% MIRÓ -0,40% 15% 7% AMAZON -0,20% 31% 28% ALTERNATE -0,20% 15% 9% NEUMATICOSONLINE 0,00% 23% 31% MATERIALDIRECTO 0,00% 3% 3% MEDIAMARKT 0,70% 29% 27% ELCORTEINGLES 0,80% 8% 10% TODOPRIX 0,80% 8% 22% WORTEN 1,10% 20% 19% TOTAL -0,40% 21% 17%

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha presentat les dades d'un estudi amb el qual ha monitorat les dades dels preus d'algunes de les principals cadenes de venda comercial per intentar determinar si abans de grans promocions de descomptes, com el 'Black Friday' hi ha un augment de preus intencionat per part de les mateixes cadenes.Les dades es van començar a recollir el passat 24 d'octubre i corresponen a 21 botigues online i més de 1.600 productes. Aquests productes corresponien a un total de 25 categories diferents, amb referències de tecnologia, electrodomèstics, imatge, cadiretes de cotxes, pneumàtics... La recollida de les dades es va tancar el 18 de novembre passat.D'acord amb les dades exposades a l'estudi de l'OCU, un element que enguany ha intervingut significativament amb les variacions dels preus ha estat el 'Singles Day' xinès. Durant les hores prèvies a l'11 de novembre, data que sembla que també es vol incorporar al calendari comercial que ens és propi, es van produir significatives reduccions de preus. En aquest cas, les cadenes on es va fer una reducció més important de preus pel 'Singles Day' van ser Amazon, Carrefour, Elcorteingles, Fnac i Worten.En el conjunt del període abans del 'Black Friday' els preus del conjunt de les cadenes han experimentat una lleugera reducció del 0,4%. Entre el 24 d'octubre i el 18 de novembre, els increments de preus (mitjana per a tots els productes analitzats) van ser només de prop d'1% i es van comptabilitzar Worten, el Corteingles, i MediaMarkt. Les baixades de preus superiors a l'1% es van produir a Carrefouronline.En qualsevol cas, les dades corresponen a la mitjana dels dies i dels productes analitzats. El que si assenyala l'OCU a l'hora de valorar els productes que han tingut variacions de preu és que «els productes que pugen, pugen bastant».Entre els productes que van experimentar un augment de preu, n'hi va haver amb increments superiors al 10% a Mediamarket, Miró i Carrefouronline, i del 15% en Elcorteingles i Worten. A aquestes dues cadenes els productes que baixen ho fan en més d'un 10%, percentatges que arriben a superar Clickelectrdomésticos i Electrodomesticosweb.A Amazon, Andorrafreemarket i Mediamarket, «més del 25% dels productes que vàrem controlar van pujar de preu en aquest període».L'anàlisi global dels resultats assenyalen, però, que la tendència és a l'estabilitat dels preus.