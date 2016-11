L'Església vol un pacte educatiu amb l'Estat que inclogui la religió a classe

La Conferència Episcopal reclama que la matèria s'inclogui en el currículum escolar per evitar estar supeditata al «vaivé de les ideologies»

EFE

Actualitzada 28/11/2016 a les 18:01

El secretari general de la Conferència Episcopal (CEE), José María Gil Tamayo, s’ha mostrat partidari d’aprovar un pacte perquè l’Educació «no estigui supeditada al vaivé de les ideologies» en el qual la religió ha de ser dins del currículum escolar.



Durant una roda de premsa per presentar les conclusions de la 108 reunió de l’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal, el portaveu de la CEE ha dit que «l’Església vol tenir una veu única en aquest procés de pacte educatiu».



«Volem que la classe de religió estigui al marc educatiu» i amb «plena integració en el currículum» per desenvolupar el dret dels pares d’educar els seus fills segons les seves conviccions i el dels professors de religió d’«exercir amb normalitat aquesta tasca escolar».



A més, el secretari general de la CEE ha assenyalat que aquest pacte ha de respectar els acords de l’Estat amb la Santa Seu i amb altres confessions religioses.



«No volem privilegis, però tampoc marginació», ha puntualitzat el portaveu dels bisbes, que no ha parlat d’assignatura, però sí ha concretat que l’ensenyament religiós s’ha de desenvolupar «en l’àmbit escolar, que no és catequesi.»



Para Gil Tamayo, el fet religiós no pot quedar exclòs de l’horari escolar «deixant-lo en la privacitat i la consciència» de cada un. Ha explicat que representants de la Conferència Episcopal es van reunir el passat 18 d’octubre amb el llavors ministre en funcions d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, al que van transmetre la «necessitat urgent d’un pacte d’Estat» encaminat a aconseguir millors nivells educatius.



En concret, ha dit puntualitzat que van assistir per part de la CEE el mateix Gil Tamayo; el bisbe de Segòvia, César Franco, i el director del Secretariat de la Comissió Episcopal d’Ensenyament, José Miguel García Pérez, i que van ser convocats per Educació per opinar sobre la conveniència d’assolir un pacte.



«Esperem concòrdia i estabilitat en el marc educatiu», ha indicat Gil Tamayo, que ha plantejat la necessitat d’abandonar «la incomunicació per caminar units» pel bé comú.



Gil Tamayo ha justificat la presència de l’Església en aquest pacte educatiu perquè ha recordat que compta amb 2.600 centres catòlics, amb 1,4 milions d’alumnes, més de 25.500 professors de Religió i 15 universitats a les quals assisteixen 90.000 alumnes.



«L’Església té un pes, una paraula i un ideari, vol ser coherent i presentar-se al servei del bé comú de la societat espanyola, i fer-ho amb veu unitària», ha conclòs.