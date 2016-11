Fidel Castro mor als 90 anys

El seu germà, actual president de Cuba, ho ha anunciat a través de la televisió estatal

EFE

Actualitzada 26/11/2016 a les 10:53

El líder cubà Fidel Castro ha mort als 90 anys d’edat, ha informat aquest dissabte el seu germà, el president Raúl Castro, en una al·locució a la televisió estatal.



«Amb profund dolor comparec per informar al nostre poble, als amics de la nostra Amèrica i del món que avui 25 de novembre del 2016, a les 10.29 hores de la nit va morir el comandant en cap de la Revolució cubana Fidel Castro Ruz», va indicar Raúl Castro visiblement emocionat.



El mandatari va agregar que les restes del líder històric de la Revolució seran incinerades segons la seva «voluntat expressa» i que en les pròximes hores s’oferirà al poble «informació detallada sobre l’organització de l’homenatge pòstum que se li tributarà».



Les últimes imatges de Fidel Castro són del passat 15 de novembre, quan va rebre en la seva residència el president del Vietnam, Tran Dai Quang; i l’última vegada que se'l va veure en un acte públic va ser el passat 13 d’agost, amb motiu del seu 90 aniversari en un acte al teatre Karl Marx de l’Havana.



En aquella ocasió es va veure a Castro amb un aspecte fràgil, vestit amb un xandall blanc i flanquejat pel seu germà Raúl i el president de Veneçuela, Nicolás Maduro.



Des del seu aniversari ha rebut també al seu domicili altres mandataris com el president de l’Iran, Hasán Rohaní; el de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; o els primers ministres del Japó, Shinzo Abe; de la Xina, Li Keqiang, i Algèria, Abdelmalek Sellal.



L’abril, en el XVII Congrés del Partit Comunista de Cuba, Fidel Castro també va reaparèixer i va pronunciar un discurs que va sonar a comiat i en el qual va reafirmar la fortalesa de les idees dels comunistes.



«A tots ens arribarà el nostre torn, però quedaran les idees dels comunistes cubans, com prova de què en aquest planeta si es treballa amb fervor i dignitat, es poden produir els béns materials i culturals que els éssers humans necessiten, i hem de lluitar sense treva per obtenir-los», va afirmar Castro en aquella ocasió.